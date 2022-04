Covid Puglia: +3.793 casi e 7 decessi

Oggi in Puglia si registrano 3.793 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 23.309 test (incidenza del 16,2%) e sette morti

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 23.309 test per l’infezione da Coronavirus e 3.793 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 7 decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: 1.412 in provincia di Bari, 204 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 429 in quella di Brindisi, 434 in provincia di Foggia, 727 in provincia di Lecce, 525 in provincia di Taranto nonché 56 residenti fuori regione e 6 di provincia in via di definizione.Attualmente sono 100.742 le persone positive, 602 sono ricoverate in area non critica e 33 in terapia intensiva.In tutto dall’inizio della pandemia i casi totali nella regione sono 1.005.981 a fronte di 10.240.923 test eseguiti, 897.076 sono le persone guarite e 8.163 quelle decedute.