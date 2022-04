Serie B, il Lecce gioca fuori casa con la Reggina

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Blin squalificato. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nella Reggina l’allenatore Roberto Stellone non avrà a disposizione Menez squalificato. Sulle fasce Hetemaj e Crisetig. Trequartista Bellomo. In avanti Lombardi e Galabinov. Arbitrerà Francesco Fourneau della sezione di Roma.

Nella trentacinquesima giornata di Serie B domani alle 15 il Lecce sfiderà al “Granillo” la Reggina. Sarà una gara molto difficile per i salentini. I calabresi cercheranno un successo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per consolidare la vetta.