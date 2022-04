Doppio conto in euro e rubli: l'escamotage di Putin per farsi pagare il gas

Il presidente russo ha sottolineato in un intervento che il pagamento del gas in rubli è un passo verso la sovranità finanziaria della Russia e che "i Paesi occidentali dovranno aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas" con la valuta russa." Se i pagamenti non avverranno in rubli i contratti esistenti saranno interrotti - ha specificato Putin - nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Ciò significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti".



Sinora i pagamenti avvenivano in euro su un conto di Gazprombank in Lussemburgo.



L'escamatoge trovato, un tecnicismo che obbligherà ad aprire dei conti 'speciali' a Gazprombank, uno in rubli e uno in euro, consentirà ai Paesi acquirenti di continuare a pagare in euro: la banca russa convertirà poi automaticamente gli euro in rubli trasferendoli sul conto aperto dai Paesi europei.



Quando Gazprom avrà ricevuto i pagamenti, provvederà ad erogare le forniture di gas.



A stretto giro le reazioni dei leader europei alle dichiarazioni del Cremlino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto: "Abbiamo guardato i contratti, c'è scritto che si paga in euro. E ho chiarito nella telefonata che rimarrà così. Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro".



Il cancelliere tedesco ha poi sentito Draghi, concordando sull'importanza di mantenere un approccio unitario a livello europeo.