La leggenda dietro alle pieghe del cappello da chef

Il caratteristico copricapo, detto "toque blanche" fece la sua prima comparsa durante il regno di Giorgio IV sulla testa di un cuoco francese. Secondo una leggenda, il numero di pieghe del cappello dovrebbe indicare l'abilità dello chef.Per quanto riguarda questo particolare cappello da lavoro - secondo la rivista- c'è una diffusa leggenda: il numero delle pieghe può arrivare fino a 100 ed è considerato un indice dell'abilità di chi lo indossa - per ogni ricetta conosciuta, una piega.Altezza, tessuto e colore rispondono a precise ragioni funzionali e pratiche, ma anche di igiene: la forma allungata, infatti, serve a creare sopra il capo dello chef uno spazio sufficiente a garantire un ricambio continuo dell'aria ed evitare, in questo modo, un eccessivo riscaldamento della testa in un ambiente caldo-umido saturo di vapori come può essere la cucina.