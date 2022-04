Draghi da Biden, il 10 maggio alla Casa Bianca

Da fonte statunitense, questo incontro costituirà l'occasione per rafforzare i legami tra Italia e Usa e per discutere su altri temi, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e il rilancio dell'economia. Draghi imporrà l'europeismo diplomatico o si allineerà all'americanismo intransigente e interventista di Biden, relativamente alle questioni politico-militari? E' la domanda che accompagnerà la vigilia di questa visita che, a seguito del conflitto russo-ucraino, fornirà delle ulteriori indicazioni relative allo stato dei rapporti politico-militari che per mezzo della Nato legano gli Usa e l'Europa.

Il premier Mario Draghi sarà a Washington il 10 maggio per incontrare il presidente degli Usa Joe Biden. Il coordinamento con gli alleati sugli aiuti all'Ucraina e la risposta all'aggressione russa saranno le questioni principali del bilaterale che si svolgerà presso la Casa Bianca, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 aprile 2022.