TORINO - Il premier italiano ha firmato il patto per il capoluogo piemontese che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro in 20 anni per rinnovare la città, di cui 70 milioni già quest'anno.La cerimonia si è svolta in Sala Rossa, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e del governatore del Piemonte Alberto Cirio.Draghi è stato accolto da una manifestazione di No Vax e No Green Pass, ma anche da tassisti in protesta e da persone contrarie alla guerra.