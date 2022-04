Festa del 1° maggio a Bari: gli appuntamenti istituzionali

BARI - Domenica 1° maggio 2022, in occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori una serie di appuntamenti istituzionali, animeranno la città e che di seguito si elencano:· ore 10 piazza Chiurlia, il sindaco Antonio Decaro partecipa alla deposizione di una corona floreale nei pressi della lapide che ricorda Giuseppe di Vittorio. Iniziativa promossa dalla CGIL di Bari.· ore 10.30 auditorium della Legione allievi della GDF, il sindaco Antonio Decaro partecipa, alla consegna delle “Stelle al merito del lavoro” conferite dal presidente della Repubblica ai cittadini distintisi per particolari meriti di perizia e laboriosità. Iniziativa a cura della Prefettura di Bari.· ore 11 via Giulio Pastore, l’assessore Vito Lacoppola partecipa al momento di ricordo per il 72° anniversario della fondazione della CISL presso il toponimo stradale.