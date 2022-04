Figlio uccide la madre a calci e pugni in Brianza

La madre, Fabiola Colnaghi, e il figlio vivevano insieme, mentre secondo la testimonianza di alcuni vicini, il marito della donna era morto da tempo. Il giovane è ora in custodia per essere sentito dagli inquirenti.

AICURZIO (MB) - E' successo ad Aicurzio. Un 24enne ha aggredito la madre al culmine di una lite e poi avrebbe chiamato i carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire i fatti. I soccorsi sono arrivati sul posto quando ormai non c'era più nulla da fare. In base a quanto è emerso è stato proprio il ragazzo, incensurato e disoccupato, a telefonare al 112 e a confessare il delitto. Ha poi atteso in casa l'arrivo delle forze dell'ordine rimanendo in linea con l'operatore.Sul posto, in via della Vittoria, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate e stazione competente di Bernareggio che hanno richiesto l'intervento del Nucleo investigativo di Monza per i rilievi, del medico legale e del sostituto procuratore sul posto.