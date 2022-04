Finanza: a Bari la vice presidente Bei Gelsomina Vigliotti

BARI – Gelsomina Vigliotti, vicepresidente italiana della BEI, interverrà nell’ambito della conferenza Gli investimenti BEI in Italia e il NGEU: opportunità per il Mezzogiorno, che si terrà presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” alla presenza del Rettore Stefano Bronzini, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del Sindaco di Bari Antonio Decaro. Coordineranno e introdurranno i lavori Carlo Spagnolo e Francesco Prota, rispettivamente docenti di Storia contemporanea e di Economia dello sviluppo dell’Università di Bari.La conferenza, aperta a studenti e docenti universitari, intende offrire a esperti, amministratori, categorie produttive, operatori finanziari e forze sociali pugliesi l’opportunità di discutere del delicato nodo dello sviluppo del Mezzogiorno con una delle più importanti istituzioni responsabili della politica economica europea, partendo dal ruolo degli investimenti BEI e dalla loro interdipendenza con il piano Next Generation EU.«L’iniziativa – spiega Carlo Spagnolo, promotore dell’iniziativa e titolare della Cattedra Jean Monnet di storia e politica dell’integrazione europea presso l’Ateneo – interviene in una fase alquanto delicata degli equilibri politici ed energetici internazionali, e di riorentamento dei circuiti della globalizzazione dettata da ragioni di sicurezza, in cui tanto l’Europa quanto il Mezzogiorno devono riconsiderare la loro posizione e le loro priorità, dinanzi agli obiettivi di convergenza economica e al perdurante imperativo della transizione ecologica».La BEI, infatti, è attualmente impegnata nel Mezzogiorno con progetti di forte rilevanza quali la costruzione della linea ad Alta Velocità Bari-Napoli. L’istituto finanziario, inoltre, si è posto in prima linea nell’attuazione del Green Deal europeo, configurandosi come una “Banca del clima”, per supportare solo investimenti che rispettano determinati criteri ambientali e sostenere l’obiettivo di azzerare le emissioni inquinanti entro il 2050.La conferenza è organizzata dalla Cattedra Jean Monnet di storia e politica dell’integrazione europea, in collaborazione con la BEI e l’EIB/BEI Institute, la partecipazione di cinque dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari (Ricerca e Innovazione Umanistica, Economia e Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Jonico), di Europe Direct Puglia e dell’Associazione @Pugl.i.e.Si tratta dell’ultimo appuntamento di un ciclo interdisciplinare di tre incontri volti a stimolare la partecipazione attiva degli studenti dell’Università di Bari alla Conferenza sul futuro dell’UE, promuovendo il dibattito sul Green Deal e sulle forme attuali delle democrazie europee.Per partecipare, è richiesta l’iscrizione al form: https://forms.gle/FLh2ahT9ojwX3NM16La modalità di partecipazione è mista, in presenza e da remoto, e la disponibilità dei posti in presenza verrà assicurata sulla base dell’ordine di iscrizione.Si terrà inoltre una Conferenza stampa presso il Palazzo Comunale, Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, alle ore 12.00.