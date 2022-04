Ucraina, la Russia espelle 18 diplomatici Ue. Zelensky: 'Preparati alla minaccia nucleare'

(via Zelensky Instagram)

MOSCA - La decisione di Mosca arriva in risposta all'espulsione di 19 funzionari della rappresentanza russa a Bruxelles."Dobbiamo tutti essere pronti alla minaccia nucleare della Russia". Così il presidente ucrainoin un'intervista alla Cnn che andrà in onda alle 16 ora locali (le 22 in Italia) e di cui la all news americana ha trasmesso un'anticipazione."Siamo preoccupati dal possibile uso di armi nucleari, ma tutto il mondo dovrebbe esserlo, non solo l'Ucraina", ha detto il presidente.Nel frattempo, Mosca ha espulso 18 membri della rappresentanza dell'Ue dalla Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri, citato dalla Tass.Intanto gli Usa annunciano entro le prossime 24 ore un volo con nuove armi da consegnare ai combattenti ucraini.