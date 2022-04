Il Carnevale di Putignano alla Bit di Milano

MILANO - Il Comune e la Fondazione Carnevale di Putignano continuano a promuovere le eccellenze del territorio oltre i confini regionali. Dopo la partecipazione a Casa Sanremo e il tour promozionale lungo tutto lo stivale italico che a febbraio ha permesso a Putignano di avere visibilità su canali radio, tv e stampa (RTL, RAI 1, Tg3 nazionale, Odeon Tv, Udinese Tv, Indipendent tv e su riviste a tiratura nazionale), Comune e Fondazione si preparano a partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo 2022 che dal 10 al 12 aprile si svolgerà nello spazio fieristico milanese.In un momento di stop forzato causato della pandemia, è stata colta quindi ogni occasione per puntare sulla promozione territoriale attraverso la presenza nei principali luoghi di richiamo mediatico e turistico. A Milano, la BIT rappresenta infatti la più importante fiera del turismo nazionale ed internazionale ed ogni anno richiama i più importanti operatori del settore.Mentre un gruppo operativo è, quindi, al lavoro per predisporre l’evento estivo del carnevale, si continuano a tessere relazioni e a promuovere il nostro territorio per richiamare turisti. La Fondazione del Carnevale ed il Comune hanno colto con favore quindi l’opportunità offerta dalla Regione Puglia che, come ogni anno, sarà alla Bit con uno stand dedicato, e potranno in questo contesto promuovere l’offerta turistica locale e di pari passo lanciare l’evento estivo che dal 24 giugno al 3 luglio animerà Putignano con il Villaggio di Farinella.Inoltre, continuano le operazioni di rete fra i Carnevali d’Italia che a fine mese porteranno Putignano ad essere ospite del Carnevale di Acireale. E sono in via di definizione progettualità condivise con Manfredonia, Crispiano, Soiano, Conversano e Rutigliano.L’organizzazione non si ferma, l’energia è tanta ed ancora di più la voglia di far conoscere ben oltre i confini regionali una delle manifestazioni più antiche e ricche di ritualità d’Europa, il Carnevale di Putignano, che questa estate porterà ancora una volta coriandoli, sorrisi, maschere e cartapesta nel centro della cittadina a sud di Bari.