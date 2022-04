Il Catania escluso dal Girone C di Serie C

A Mancini era stato concesso però tempo fino a ieri per versare i 375 mila Euro previsti per acquistare la società siciliana. Ma l’ imprenditore ha versato solo 200 mila Euro. Il Tribunale di Catania ha chiesto alla Lega Pro un contributo straordinario economico per fare terminare questo torneo al Catania. Ma il presidente della Lega Pro Ghirelli ha rifiutato per evitare disparità di trattamento e problemi con gli altri club di Lega Pro.





La classifica del Girone C di Lega Pro sarà rivoluzionata, il Bari perderà 4 punti, scende da 75 a 71 punti, la promozione in B dei biancorossi rimane matematica e anche le altre squadre che hanno ottenuto punti col Catania saranno penalizzate di alcuni punti.





Questa la nuova classifica del Girone C di Serie C: Bari 71, Palermo 63 Avellino 61 Catanzaro 58 Monopoli e Virtus Francavilla 55 Foggia 48 Monterosi 47 Juve Stabia 44 Turris e Picerno 43 Latina 41 Campobasso 40 Taranto 37 Messina 36 Potenza 32 Andria 29 Paganese 26 e Vibonese 21.

Il Catania escluso dal Girone C della Serie C a tre giornate dalla fine. Lo hanno deciso la Lega Pro e il Presidente Federale Gabriele Gravina. La Figc ha revocato l’affiliazione del Catania e ha svincolato tutti i tesserati. Questo è avvenuto perché l’ imprenditore Benedetto Mancini non è riuscito ad acquistare il club etneo durante la terza asta di Lunedì 3 Aprile.