Inter, clamorosa sconfitta a Bologna per 2 a 1

Il Bologna, però resta compatto ripartendo in contropiede con la velocità di Barrow che si rende pericoloso. Tra il possesso palla e le occasioni degli ospiti a beffare l'Inter è l'ex Arnautovic: lo svizzero di testa mette a segno l'assist di Barrow. L'Inter avrebbe oltre un tempo di gara per rispondere al pari felsineo, ma pur occupando la metà campo avversario non è cinica.

Nel secondo tempo incomincia ad avvertire il peso del risultato buttandosi in avanti. Inzaghi fa entrare Dzeko, Sanchez, Darmian restando molto offensiva, eppure a parte qualche mischia in area non crea grattacapi a Skorupski. Prima di uscire Correa va vicino al raddoppio e lo stesso Barrow, prima di accomodarsi in panchina, calcia alto.

Poi da una manovra difensiva il pasticcio di Radu sconvolge il risultato con Sansone che deve poggiare in rete a porta sguarnita. L'Inter accusa il colpo e attacca con poca lucidità e producendo solo un tiro di D'ambrosio respinto a due passi dalla linea da Dominguez. Gli sguardi dei calciatore sono emblematici a fine gara, il Milan resta a due lunghezze in vetta. Mai recupero di campionato fu così fatale. Forse. Lautaro e Correa sono la coppia d'attacco scelta supportati dalla spinta di Dimarco che va al tiro in molte occasioni, ma calciando alto. Svamberg, Medel e Theate respingono i palloni che giungono in area. Lautaro ci prova di testa e i suoi compagni giocando molto sulle profondità. Anche Dumfries riesce a rendersi pericoloso.

- Il recupero tra Bologna e Inter non era solo atteso dopo i continui rinvii di date, ora è anche clamoroso per il risultato. Al Dall'Ara i rossoblu mandano in tilt ogni piano scudetto dei nerazzurri con una vittoria forse impensabile causata dalla papera di Radu che nel secondo tempo manca letteralmente un retropassaggio regalando il gol a Sansone. È il 2-1 inaspettato dopo che gli uomini di Inzaghi erano entrati in campo più che determinato e già a segno con Perisic su assist di Barella.