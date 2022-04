Putin: "Occidente pericolo per tutto il mondo"

MOSCA - Il presidente russoha commentato le operazioni militari e la situazione in Ucraina in diretta da San Pietroburgo. "Una risposta immediata a interferenze è giá stata decisa', ha dichiarato il leader."Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se necessario. Voglio che tutti lo sappiano", è il suo avvertimento.Si registra intanto la controffensiva del Cremlino contro i paesi che sostengono l'Ucraina. Gazprom ha sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento. La Russia minaccia di bloccare il gas anche verso altri Paesi oltre la Polonia e la Bulgaria se le forniture non saranno pagate in rubli.vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere a fianco delle forze ucraine, diventando così il quarto alto dirigente o funzionario noto ad aver fatto una brusca uscita dal paese. A scriverlo The Moscow Times.