Johnson non gradito a Mosca: vietato l'ingresso

Al premier britannico Johnson è stato vietato l'ingresso in Russia così come al ministro degli Esteri Liz Truss, al Segretario di Stato per la difesa Ben Wallace, e ad altri 10 membri del governo e politici britannici. A comunicarlo è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che in una nota ha dichiarato: "In considerazione dell'ostilità senza precedenti da parte del governo britannico, in particolare dell'imposizione di sanzioni contro alti funzionari russi".