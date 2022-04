Kiev: "Abbiamo tre richieste per la Nato: armi, armi, armi"

KIEV - Il ministro degli Esteri ucraino, a Bruxelles per il Consiglio atlantico, torna a chiedere aiuti militari e l'embargo sul gas russo. Perle nuove sanzioni contro la Russia annunciate dai Paesi occidentali "sono spettacolari, ma non bastano"."Se non c'è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c'è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso ad andare oltre. Un permesso ad attaccare. Un permesso ad avviare una nuova sanguinosa ondata nel Donbass", ha dichiarato il presidente ucrainoin un video di questa notte.