E ancora cinque camere, una cucina, quattro bagni e un’area di servizio, con altra camera e bagno. Il costo? Almeno 12 milioni di euro.

Si tratta di un attico di mille metri quadri all'interno di Palazzo Muti Bussi, a Roma, dove il maestro ha vissuto per 30 anni. Disposto su due livelli, l'appartamento ha una vista mozzafiato su Campidoglio e l'Altare della Patria. Il prezzo non è naturalmente per tutte le tasche.L'appartamento, su due livelli, è stato progettato a fine Cinquecento da Giacomo Della Porta e si snoda per mille metri quadrati con ben tre ingressi. Morricone ci visse per quasi trent’anni, dalla fine degli anni ’80 al 2017, prima di trasferirsi all’Eur, in un posto più riservato e tranquillo.Al piano inferiore si trova un salone di rappresentanza con soffitti decorati di cinque metri e una vista sull’Altare della Patria. Sul Campidoglio danno invece le tre finestre angolari dello studio. Qui si trovano ancora un soggiorno con sala da pranzo, cucina, quattro camere e quattro bagni. Al piano superiore, quattro saloni, dei quali tre forniti di camino.