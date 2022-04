Perché scegliere l'abbigliamento da lavoro personalizzato

Se, invece, la divisa deve essere indossata dalle risorse di un hotel o di strutture che si occupano di turisti, è necessario puntare anche sull’eleganza, scegliendo colori sobri con accostamenti di tonalità stilose, che attraggano l’attenzione lasciando il segno nell’osservatore: via libera perciò al tailleur per le donne con camicie monotinta e al classico abito da uomo.Quando infine si preferisce la praticità, meglio optare per camicia e cardigan in lana con la cravatta e la classica polo in estate.In questi casi, il colore riveste un ruolo fondamentale, perché deve essere abbinato al marchio evocando la professionalità dell’azienda, la serietà e l’efficienza.Niente rosa confetto, dunque, o total yellow, ma colori che identifichino il brand puntando dritti al successo e alla notorietà.Molti, ad esempio, pensano che il nero sia una tinta da evitare perché simbolo di oscurità, ma il mercato dei capi da abbigliamento da lavoro insegna che anche i colori più scuri possono dare risalto all’azienda, purché vengano spezzati da colori diversi e più frizzanti, per dare il senso dell’eleganza.Se si ama il bianco, invece, si intende trasmettere un messaggio di igiene, ordine e raffinatezza, soprattutto per cuochi e camerieri: nessuna tonalità è in grado di rappresentare meglio tali valori meglio del bianco, smorzato da qualche ricamo sul colletto o sulle tasche.

I vantaggi di un Abbigliamento da Lavoro Personalizzato



Valorizzare il brand tramite gli Abiti da Lavoro Personalizzati

Una volta compresa l’importanza di dotare le proprie risorse di abiti personalizzati da indossare durante le ore di lavoro, vanno considerati successivamente alcuni elementi secondari per dare massima evidenza al brand.



Nello specifico ci riferiamo a:



● modello del capo di abbigliamento;

● apposizione della ragione sociale;

● dimensioni della stampa

● dimensione e stile del carattere che meglio evidenzi la scritta.



Per non sbagliare nella scelta di questi elementi, il cliente dovrà affidarsi all’esperienza dell’azienda che fornisce i capi di abbigliamento.



L’azienda farà una valutazione specifica del brand, tenendo conto di:



● servizio offerto;

● settore commerciale;

● tipo di clientela;

● ambiente in cui opera.



Quello dell'abbigliamento da lavoro, dunque, non è una questione solo formale, ma un requisito di professionalità importantissimo, che valorizza le competenze, esalta le abilità e mette in evidenza gli ambiti di lavorazione.

I vantaggi di un dress code da lavoro sono davvero tanti e riguardano sia la sfera pratica che quella psicologica di chi li indossa e di chi entra a contatto con i lavoratori, sia come fornitori che come clienti.Il primo vantaggio che si ottiene riguarda l’acquisizione del senso di appartenenza al gruppo, promuovendo il lavoro di squadra.Quando le risorse indossano abiti da lavoro personalizzato, infatti, si sentono parte di un gruppo in cui prevale il senso di uguaglianza, identità e di conseguenza armonia nello svolgimento del lavoro.Per questo è importante fornire divise personalizzate con l’indicazione dello stemma e della ragione sociale: ciò consolida il senso di unità e uniformità dei dipendenti.In secondo luogo, il dress code è un modo per fare branding: si tratta di un aspetto centrale che valorizza l’azienda, aumentando le sue potenzialità.Ciò rappresenta un requisito valido sia per le piccole attività, sia per quelle di medie e di grandi dimensioni; in particolare per le aziende di piccole dimensioni l’abbigliamento in comune assume il ruolo di volano, per far conoscere il proprio marchio più rapidamente.Per questo motivo la personalizzazione dei capi di abbigliamento professionali rappresenta uno strumento di marketing efficace ed incisivo, i cui risultati si vedono nel medio e lungo periodo.Infine, gli abiti da lavoro professionali comunicano la professionalità dello staff e dell’intero brand, creando una differenza tra l’azienda che rappresentano e gli impiegati di aziende attigue.Spesso infatti è possibile trovare in uno stesso ambiente lavoratori appartenenti a diverse aziende: pensiamo ad esempio a un centro di ristorazione dove operano diverse realtà professionali.In queste situazioni, il dress code diventa un’importante differenziazione tra un brand e l’altro, con l’opportunità di far conoscere a tutti le proprie peculiarità e la professionalità che contraddistingue rispetto alle altre realtà presenti.Secondo uno studio elaborato in America su diverse aziende che utilizzano uno specifico dress code nelle ore di lavoro, è emerso che i lavoratori che utilizzavano divise confortevoli e che consentivano movimenti liberi, realizzate in tessuti caldi in inverno e freschi e traspiranti in estate, avevano una resa maggiore a lavoro, maggiore energia e propensione a svolgere bene tutte le mansioni.Si tratta di un principio semplice che non deve essere mai trascurato: se si sta bene con ciò che si indossa, si sta meglio con sé stessi e si riesce a lavorare in modo ottimale, dando anche una buona prospettiva ai clienti.