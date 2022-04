La casa di produzione è stata fortemente criticata dalle autorità americane "per non aver seguito le linee guida sulla sicurezza"

LOS ANGELES - Durante le riprese del film, un colpo di pistola partito accidentalmente da un'arma in mano ad Alec Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. In attesa del processo penale, le autorità hanno comminato la sanzione massima per l'assenza di sicurezza sul set.La casa di produzione è stata fortemente criticata dalle autorità americane "per non aver seguito le linee guida sulla sicurezza". La multa massima stabilita è pari a 136.793 dollari.