Giornata dedicata alla baresità presso il Centro Polivalente Anziani di Bari

BARI - Venerdì 22 aprile alle ore 10, presso il Centro Polivalente Anziani, viale della Repubblica 71/O (Portici Giardini della Chiesa Russa), si svolgerà una Giornata dedicata alla letteratura e alla cultura della nostra città “Bari nostra”.All’evento, organizzato in collaborazione tra il Comune di Bari, il Centro Polivalente Anziani, la Cooperativa sociale “G.E.A.” e l’Istituto Acustico “Maico”, parteciperanno Francesca Bottalico, assessore alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, Antonio Lauriola, amministratore Istituto Acustico “Maico”, Vincenza de Bari, responsabile commerciale Istituto Acustico “Maico, il giornalista e scrittore Vittorio Polito e il poeta e commediografo Emanuele Battista, che accompagneranno i presenti in un breve viaggio tra Bari e la baresità.Nel corso della cerimonia Vittorio Polito donerà alla Biblioteca del Centro Sociale Polivalente una serie di suoi libri su Baresità e Maresità, Baresità e Curiosità, San Nicola e il dialetto barese, Baresi Doc, Baresi Doc, Storie, curiosità e proverbi, ecc., mentre Emanuele Battista donerà i volumi “Quattefacce”, Bari, amore e… poesia” e “Io pompiere per amore”.Infine, Emanuele Battista declamerà le poesie in dialetto barese: “Bàre mì” e “Nonònne” di Vittorio Polito, e le sue “Na stèdde” e “Nu scème”.