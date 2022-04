La Juventus Women vince 5-1 fuori casa con la Lazio

La Juventus Femminile è prima con 53 punti,+5 sulla Roma seconda a 48 punti. Le giallorosse superano 3-2 in trasferta la Fiorentina. Nella ventunesima giornata dopo la sosta di Domenica 1 Maggio per la Coppa Italia, la Juventus Femminile giocherà Sabato 7 Maggio alle 14, 30 a Vinovo col Sassuolo Women e dovrà vincere per aggiudicarsi lo scudetto.

Nel secondo tempo al 7’ la Juventus Femminile ritorna in vantaggio con Arianna Caruso con una girata al volo su cross di Valentina Cernoia. Al 14’ Arianna Caruso realizza la terza rete con un siluro di destro. Al 19’ le bianconere segnano il quarto gol con Sofie Pedersen con una conclusione rasoterra. Al 42’ la ceca Andrea Staskova con un tocco a porta vuota realizza la quinta rete.