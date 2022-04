Le immagini satellitari dell'acciaieria di Mariupol devastata dai bombardamenti

Molti degli edifici residenziali e governativi direttamente a est dell'impianto sono stati completamente distrutti. Non è chiaro dalle immagini satellitari scattate ieri - scrive la Cnn - se siano state distrutte anche strutture sotterranee dove si rifugiano soldati e civili ucraini.



Intanto nel 66/o giorno di guerra in Ucraina la Russia aumenta la sua pressione ad est, nella regione di Kharkiv, rallentando l'avanzata nel Donbass, mentre continua la resistenza ucraina nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove è in corso un tentativo di evacuazione dei civili, tra cui 600 feriti.



Intanto, Croce Rossa e Onu premono perché venga organizzato un corridoio umanitario.





KIEV - La società Maxar ha diffuso le immagini satellitari dell'acciaieria Azovstal, dove militari e civili ucraini hanno trovato rifugio. Ci sono grandi buchi nei tetti, segno rivelatore di un attacco militare, di cui alcuni completamente crollati e alcuni edifici ridotti in macerie.