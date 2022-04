L’Egitto aprirà la più grande fabbrica di filatura e tessitura al mondo nel 2022

- L'Egitto aprirà quest'anno la più grande fabbrica di filatura e tessitura e lancerà il marchio egiziano "Net", che significa fatto al 100% di cotone egiziano.Questa fabbrica si trova su un'area di 62.000 metri quadrati, e produce 30.000 tonnellate di filato al giorno, il che porta la produzione di Mahalla El-Kobra, il più grande castello di filatura e tessitura in Egitto, da 10.000 tonnellate a 48 migliaia di tonnellate al giorno entrando nel nuovo stabilimento e in altri 6 stabilimenti.Il resto dei nuovi stabilimenti di filatura e tessitura che sorgeranno nel mondo attuale e con un costo di 21 miliardi di sterline entreranno in servizio successivamente non appena la costruzione sarà completata e le macchine inizieranno ad arrivare dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Germania.Inoltre, il ministro egiziano del settore delle imprese pubbliche Hisham Tawfiq ha affermato che la produzione delle fabbriche egiziane affiliate alla State Spinning and Weaving Holding Company aumenterà da 35.000 tonnellate a 188.000 tonnellate entro due anni di circa 4 volte.