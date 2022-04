L’espressionismo pittorico di Van Gogh incontra l’espressionismo musicale di Emiliano Pepe

FIRENZE - Sabato 23 aprile alle ore 19, a Firenze, la Cattedrale dell’Immagine ospiterà un evento unico che fonderà musica e arte: i capolavori del pittore olandese si animeranno sulle note del pianoforte suonato dall’artista partenopeo e accompagneranno il pubblico in un viaggio sensoriale.





“L’incontro” avverrà nella Cattedrale dell’Immagine, nel cuore di Firenze, nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte.

L’evento gratuito, prenotazione obbligatoria su www.operayourpreview.com (oppure in via Por Santa Maria 13 presso il punto di vendita ufficiale dei biglietti dei musei statali Opera Your Preview) vedrà la performance musicale, unica e inedita, del musicista e produttore Emiliano Pepe che, con pianoforte e voce, accompagnerà il pubblico in un viaggio estremamente coinvolgente attraverso melodie e immagini.

I capolavori di Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Chaïm Soutine e il toscano Amedeo Modigliani prenderanno vita sulle note dell’artista musicale partenopeo.

Van Gogh e i Maledetti - Emotion Exhibition, show multimediale immersivo, realizzato da Crossmedia Group per la regia di Stefano Fake, che ha riscosso un grande successo a Firenze nel 2018 così rivivrà, soltanto per una sera, ma con una nuova anima ricevuta grazie all’improvvisazione musicale di Emiliano Pepe.





Un racconto sensoriale sviluppato all’interno di uno dei capolavori sconosciuti del patrimonio architettonico fiorentino per mezzo della multiproiezione a 360° d’immagini ad altissima definizione e musica che coinvolgerà emotivamente il pubblico nella controversa vicenda umana e artistica di Vincent van Gogh, uno degli artisti più celebri e amati di tutti i tempi, a cui fanno da contrappunto le vite e i lavori di alcuni grandi pittori a lui coevi, accomunati dall'esistenza travagliata e dall'anticonformismo, evidenti nelle seppur diverse forme espressive della loro produzione artistica.

Emiliano Pepe, lasciandosi ispirare dalle immagini, intesserà una colonna sonora fatta di melodie che sarà possibile vivere con una sensazione di totale coinvolgimento, in un viaggio sonoro unico e tridimensionale.

L’evento organizzato da Opera Laboratori con la collaborazione di Pepita promozione e Crossmedia Group si caratterizza come un unicum tra le proposte culturali in città e vuole rappresentare un regalo per Firenze e per i fiorentini che potranno non solo ammirare i capolavori dell’artista olandese con un nuovo punto di vista, ma anche assistere ad un’esibizione d’improvvisazione musicale dal vivo.





EMILIANO PEPE

Nasce a Napoli nel 1976, per poi arrivare a Milano qualche anno fa e restarci. Musicista eclettico e produttore, dopo Chopin e il conservatorio, oggi si dedica al soul, r&b e hip hop. È un musicista che fa musica, non intrattenimento. Nei suoi live il pianoforte è l’elemento fondamentale, con un’esibizione unica per ogni appuntamento. Tra le sue collaborazioni più importanti: Club Dogo, Dargen D’Amico, Clementino, Rocco Hunt.





LA CATTEDRALE DELL'IMMAGINE

Nel cuore di Firenze, la chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte è uno dei capolavori poco noti e apprezzati del patrimonio architettonico fiorentino. Edificio a lungo chiuso al pubblico, grazie all’intervento di Crossmedia Group nel 2015 rinasce col nome di Cattedrale dell’Immagine, per divenire uno spazio in cui arte, cultura e costume si offrono ai visitatori come non hanno mai fatto prima. Dal 2021 la collaborazione con Opera Laboratori espande ancora di più i confini delle iniziative ospitate in questa importante chiesa di origine romanica.





OPERA LABORATORI

Dal marzo del 1998 Opera Laboratori cura i servizi al pubblico dei musei statali fiorentini ai quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti molteplici altri siti Museali in Toscana, Umbria e nel resto d’Italia come il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano oltre la Reggia di Caserta. Ad oggi oltre 45 musei gestiti e più di 10 milioni di visitatori accolti ogni anno.

Oltre ciò Opera vanta numerose altre attività di alto profilo tecnico professionale e artigianale. Si tratta di vari Laboratori, officine operose che progettano e realizzano allestimenti di mostre e di musei, arredi scenografici con materiali all’avanguardia di proprio brevetto, oltre al laboratorio di restauro e conservazione di tessuti, tappeti e arazzi e vestiti da collezione.





Cattedrale dell’Immagine - Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5 - 50122 Firenze

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria su www.operayourpreview.com

Per info: Contatta il numero 055 290383 dal lunedì al venerdì ore 8,30-18,30, sabato 8,30-12,30, oppure presso Opera Your Preview in via Por Santa Maria.