Maratona di Boston esclude russi e bielorussi

- La Boston Athletic Association ha comunicato che corridori russi e bielorussi, residenti nei loro Paesi, non potranno partecipare alla 126esima edizione della maratona di Boston: "Come molti altri al mondo siamo scioccati da quello che sta accadendo in Ucraina. Riteniamo che la corsa sia uno sport globale e, per questo, dobbiamo fare quello che possiamo per mostrare il nostro sostegno all'Ucraina". Al momento tale provvedimento non sarà esteso per russi e bielorussi emigrati in altri Paesi.