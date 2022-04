Milano: ai Magazzini Generali arriva Black Coffee

MILANO - Ai Magazzini Generali venerdì 6 maggio 2022 arriva Black Coffee. Il celebre dj sudafricano, mago assoluto della musica elettronica e vincitore del Grammy Award nella categoria “Best dance/electronic album” nel 20022, porterà live la sua musica nello storico locale milanese. Ad aprire la line up ci sarà la talentuosa dj Fiona Kraft, che ha legato il suo nome alle sonorità afrohouse.

Ospite d’onore è BLACK COFFEE, dj sudafricano che ha raggiunto la fama mondiale grazie alla sua impronta unica, all’avanguardia e di rottura degli schemi all’interno della scena della musica elettronica. L’artista riesce a far convergere all’interno di un genere elementi provenienti da sound che prima sembravano inconciliabili: dal jazz alla techno, dalle percussioni africane al soul. Ne deriva un dj set unico e ricco di vibe provenienti da culture lontane, che per una notte faranno dimenticare al pubblico il mondo fuori.

BLACK COFFEE, nome d’arte di Nkosinathi Innocent Sizwe Maphumolo, ha fatto il suo debutto nel 2005, reinterpretando "Stimela" di Hugh Massekela, seguito da diversi LP e dalla creazione della sua etichetta Soulistic Music.

La musica a cui si ispira è quella dell'Africa, in tutta la sua vasta e complessa storia, che trova le sue radici nella batteria. Le percussioni diventano così la sua firma stilistica, che sfocia in una techno metropolitana con forti influenze tradizionali soprannominate da alcuni come "Afropolitan house”. Queste sonorità uniche, che sono andate poi a ridefinire i canoni e gli standard della musica elettronica, gli hanno conferito fama e rispetto internazionale, tanto che tra le collaborazioni svolte spiccano i nomi di Alicia Keys e Drake.

Nel giro di pochi anni, BLACK COFFEE è diventato uno dei migliori artisti itineranti al mondo, aggiungendo residenze negli hot-spot di musica dance globale come Ibiza, Mykonos e Las Vegas, oltre a tappe di un programma di oltre 150 spettacoli all'anno.

Nel corso della sua carriera ha accumulato numerosi premi e riconoscimenti: 8 SAMA, 4 DJ Awards, 2 Metro FM Awards e 1 Grammy Award. Quest’ultimo è stato vinto nella categoria “Best Dance/Electronic Album” nel 2022, grazie al suo LP "Subconsciously", che si avvale delle collaborazioni con artisti del calibro di Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher, David Guetta e altri.

Le porte si apriranno alle ore 23:30 in via Pietrasanta 16 per una serata dal gusto internazionale che terrà compagnia fino alle 05:00 del mattino.

Ticket qui: