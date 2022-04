Msc Crociere: al via pacchetti 'Stay & Cruise'

GINEVRA- MSC Crociere annuncia l’introduzione dei nuovi pacchetti 'Stay & Cruise' per l’estate 2022 con l’obiettivo di dare agli ospiti la possibilità di ottenere il massimo dalla propria vacanza in mare ma anche a terra, offrendo un'esperienza ‘end-to-end’/senza limiti/completa.Gli ospiti degli itinerari nel Mediterraneo orientale avranno l'opportunità di trascorrere fino a due giorni di soggiorno a terra per esplorare Venezia o Atene, in Grecia, prima di salpare per le vacanze di sette notti in mare.Alla fine dell’estate l'offerta sarà introdotta anche per i viaggi negli Stati Uniti della Compagnia con partenza da Miami e Port Canaveral/Orlando, e dall’estate 2023 sarà possibile usufruire dell’offerta anche per le crociere in partenza da New York.La nuova offerta include fino a due notti di soggiorno in un hotel a 4 stelle con colazione inclusa, un'escursione di mezza giornata per esplorare la città, trasferimenti dei bagagli dall'hotel alle cabine degli ospiti a bordo della nave da crociera e trasporto privato a terra fino al porto d'imbarco.Gli hotel disporranno di staff dedicato agli ospiti di MSC Crociere, a disposizione durante la giornata e in orari prestabiliti, per fornire agli ospiti una serie di informazioni e consigli utili al fine di ottenere il massimo dalla loro escursione in città. Una soluzione pensata per fornire agli ospiti un'esperienza senza stress, durante tutto il viaggio.Il viaggio aereo potrà inoltre essere riservato tramite MSC Crociere e aggiunto ai pacchetti 'Stay & Cruise' per consentire agli ospiti di prenotare voli convenienti e trascorrere fino a due giorni di esperienze a terra, prima di vivere una spettacolare esperienza di crociera.Il 'Venice Viewpoint' di due giorni sarà dedicato agli ospiti che desiderano navigare a bordo di MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Musica e MSC Sinfonia dai porti italiani di Venezia/Marghera, Monfalcone/Venezia e Trieste.Gli ospiti di MSC Lirica in partenza dal porto del Pireo in Grecia possono approfittare di due giorni di soggiorno ad Atene prima di partire per la crociera.I pacchetti 'Stay & Cruise' di MSC Crociere sono stati realizzati in collaborazione con il tour operator Italiano Going, detenuto al 100% dalla stessa MSC.