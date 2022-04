Nasce la nuova Serie 7

La nuova BMW Serie 7 apre strade rivoluzionarie al piacere di guidare, grazie al comfort insuperabile sulle lunghe distanze e ad un’esperienza digitale di alto livello. Centrale in questa reinterpretazione della mobilità individuale di alto lusso è la BMW i7. La berlina ammiraglia completamente elettrica è un membro integrato della famiglia di modelli BMW e, in questa veste, riflette la mentalità premium orientata alla sostenibilità alla base del portfolio di modelli BMW.Il design del frontale della nuova BMW Serie 7 presenta le caratteristiche tipiche del marchio, ma mantiene chiara la distinzione tra il nuovo modello di lusso ed il resto della gamma BMW. Caratteristiche di equipaggiamento uniche, come il BMW Theatre Screen, l’esperienza multisensoriale del BMW iDrive con BMW Curved Display, il Manoeuvre Assistant per il parcheggio e le manovre automatizzate elevano il modello a simbolo della forza innovativa del BMW Group.La nuova BMW Serie 7 viene proposta in tutto il mondo esclusivamente in una nuova versione a passo lungo che massimizza la spaziosità del vano posteriore. Qui, materiali nuovi e particolarmente pregiati, l’innovativo sistema di intrattenimento in auto e l’opzione Executive Lounge aggiornata si combinano per fornire un imbattibile senso di benessere all’interno di un ambiente esclusivo. Nel corso del 2023 un high-security vehicle basato sulla nuova BMW Serie 7 si unirà alla line-up.Il lancio sul mercato mondiale della nuova BMW Serie 7 avverrà a novembre 2022. La settima generazione del modello debutta 45 anni dopo l’esordio della prima BMW Serie 7, ed è anch’essa costruita nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Qui le versioni del modello alimentate da un sistema di propulsione completamente elettrico, un motore a combustione e un sistema ibrido plug-in vengono assemblate su un’unica linea di montaggio. Anche i motori elettrici e le batterie ad alto voltaggio per la BMW i7 sono prodotti a Dingolfing.Qui, come nella catena di fornitura, l’energia verde viene usata in misura sempre maggiore nei processi di produzione. Inoltre, la selezione strettamente controllata delle materie prime e l’ampio uso di materiali secondari assicurano che la nuova BMW Serie 7 svolga un ruolo importante nel supportare l’azienda nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità.L’aspetto visivamente potente ed esclusivo della nuova BMW Serie 7 preannuncia un’esperienza di guida eccezionale e un lusso all’avanguardia, combinati con una straordinaria spaziosità e un’innovativa esperienza digitale del vano posteriore. Il frontale verticale e la nuova interpretazione dei doppi fari circolari e della griglia a doppio rene BMW – entrambi elementi di design firmati BMW – conferiscono una presenza potente e distintiva all’estetica dell’auto.La nuova BMW Serie 7 è dotata di fari adattivi a LED di serie, compresi gli abbaglianti a matrice e l’assistente agli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam. Le funzioni luminose sono divise in due aree separate. La fascia di luci estremamente sottile posta più in alto nella parte anteriore unisce le luci di guida diurna, le luci laterali e gli indicatori di direzione. I fari opzionali in cristallo BMW Iconic Glow creano un effetto luminoso esclusivo. Qui, i cristalli di Swarovski – disposti a forma di L e ciascuno retroilluminato da unità LED – svolgono la funzione di luci laterali e luci di guida diurne. I fari anabbaglianti e abbaglianti sono posizionati nelle unità inferiori scure cesellate in profondità nella grembialatura anteriore.L’imponente aspetto del frontale è inoltre rafforzato dall’illuminazione di contorno della griglia a doppio rene BMW. Con i fari a cristalli BMW Iconic Glow, lo scenario di Welcome e Goodbye ha un effetto visivo di forte impatto. Altre caratteristiche di design specifiche del modello di nuova generazione includono la chiara lavorazione della superficie della grembialatura anteriore e il cofano cesellato con una riga dinamica lungo linea centrale.Grazie al design monolitico, alle misure esterne ampliate in modo discreto e armonioso e alla sezione anteriore dell’auto che sporge in avanti, la vista laterale della nuova BMW Serie 7 si presenta estremamente elegante. I finestrini laterali praticamente a filo con guarnizioni invisibili confermano l’attenzione data ai tratti puliti e raffinati del modello. Una linea che va dalle luci di guida diurne alle luci posteriori suddivide la tesa carrozzeria. Le lunghe portiere offrono facilità di entrata e uscita per i passeggeri posteriori.Come il frontale della nuova BMW Serie 7, anche l’accattivante posteriore è modellato in una struttura superficiale chiaramente divisa. Le sottili unità posteriori a LED confermano lo stile elegante del modello, sviluppandosi fluidamente lungo i fianchi dell’auto.La BMW i7 sfoggia dettagli in BMW i Blue per sottolineare le proprie qualità di leader sostenibile, mentre gli elementi di design inclusi nel pacchetto opzionale M Sport richiamano il dinamismo iconico del marchio. È disponibile anche il pacchetto M Sport Pro. I modelli BMW M basati sulla nuova BMW Serie 7, previsti per il 2023, avranno un forte impatto sia visivamente che dinamicamente. Un pacchetto M Performance è inoltre disponibile come optional per questi modelli.Per la verniciatura della carrozzeria della nuova BMW Serie 7 si possono ordinare una tonalità non metallizzata e nove metallizzate. Sono disponibili anche quattro verniciature BMW Individual, oltre a verniciature speciali estremamente esclusive che verranno aggiunte alla gamma in una fase successiva. Una nuova opzione nella gamma di colori disponibili dalla fabbrica per tutte le versioni del modello è la verniciatura BMW Individual bicolore.Il massimo del lusso d’avanguardia attende il guidatore e i passeggeri all’interno della nuova BMW Serie 7. Gli interni riflettono l’equilibrio tra dinamicità di guida e comfort di viaggio che contraddistingue il modello di nuova generazione. Per il guidatore, la nuova Serie 7 è una berlina seducente e scattante, mentre i passeggeri dei sedili posteriori possono rilassarsi in un ambiente estremamente comodo e confortevole.L’abitacolo della nuova BMW Serie 7 ha un numero significativamente inferiore di pulsanti, interruttori e controlli rispetto al suo predecessore, grazie al BMW Curved Display. Questo raggruppamento di schermi completamente digitale consiste in un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e un display di controllo con una diagonale dello schermo di 14,9 pollici. Anche il volante e il selettore di marcia sulla console centrale presentano un nuovo design. La BMW Interaction Bar fa il suo debutto come una nuova opzione di controllo, operatività ed elemento di design. Questa unità funzionale, che vanta una retroilluminazione molto efficace, si estende per tutta la larghezza del cruscotto e all’interno del rivestimento del pannello delle porte.BMW Theater Screen con Amazon Fire TV integrata include un display touchscreen da 31,3″ 8K con sistema audio surround Bowers & Wilkins con subwoofer opzionali nei sedili, telecomandi touch screen integrati nei pannelli delle portiere (BMW Touch Command), e un sistema automatizzato di tende oscuranti posteriori che si chiudono quando il BMW Theatre Screen è acceso.• Ampia varietà di contenuti. Il BMW Theatre Screen con Fire TV integrata consente ai passeggeri di fruire di contenuti di qualità fino a 4K/UHD grazie al supporto delle app più popolari (potrebbero essere necessari abbonamenti separati). Riprodurre video, giocare, ascoltare musica, ottenere informazioni, e guardare i programmi scaricati – tutto mentre si è in viaggio.• Tutto l’intrattenimento in un unico luogo. Fire TV raggruppa i contenuti più amati dai clienti in un unico luogo, collegando le piattaforme streaming più popolari, gli sport in diretta e le notizie in un’unica esperienza dove cercare, sfogliare e filtrare i contenuti.• Trovare i contenuti velocemente. I clienti possono fruire di uno streaming personalizzato usando i propri Profili, con consigli, cronologia di visualizzazione e liste di contenuti da vedere. I Profili consentono inoltre ai clienti di riprodurre un film o un programma TV a casa e continuare a guardarlo in viaggio.• Esperienza cinematografica. I clienti possono guardare film e programmi TV in 16:9, 21:9, o in formato cinematografico 32:9 per un’esperienza immersiva (i contenuti potrebbero essere tagliati quando l’immagine è ingrandita). Lo schermo si posiziona sul tettuccio della macchina per non essere di intralcio quando non è in uso, e può essere spostato più vicino o più lontano dal passeggero per avere i controlli touch a portata di mano e per essere sistemato alla distanza ideale per una corretta visione.• Audio immersivo. L’audio può essere fruito attraverso gli altoparlanti Bowers & Wilkins dell’auto o collegando fino a due cuffie Bluetooth per controllarne il volume in modo indipendente.I contenuti, i servizi e le funzionalità variano. Potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e lingue e potrebbero richiedere abbonamenti separati. Per un’offerta di streaming e intrattenimento specifica per la Cina, BMW ha collaborato con Huawei e Iqiyi. Come prerequisito per lo streaming video, la eSIM personale nell’auto deve essere attivata tramite il piano dati dell’operatore di rete mobile dei clienti.I nuovi sedili comfort di ultima generazione sono disponibili in dotazione standard nella nuova BMW Serie 7. Offrono superfici più ampie rispetto al modello uscente, nonché una regolazione elettrica completa, riscaldamento dei sedili e supporto lombare per il guidatore e il passeggero anteriore. I sedili multifunzione opzionali per la prima e la seconda fila includono la ventilazione attiva dei sedili con raffreddamento ottimizzato e una funzione massaggio con nove programmi.L’opzione Executive Lounge si concentra sull’impareggiabile comfort per la seduta della zona posteriore. Include una funzione di reclinazione con poggia gambe integrato ed ergonomico per l’area dietro il sedile del passeggero anteriore. Gli aggiornamenti apportati alle opzioni di regolazione dei sedili permettono una posizione reclinabile estremamente confortevole.I clienti che desiderano dare un tocco personale al design interno della loro nuova Serie 7 possono scegliere tra le varianti di equipaggiamento e le combinazioni di colore accuratamente coordinate incluse in una nuova offerta strutturata. Nel modello di serie, la nuova BMW Serie 7 presenta le superfici dei sedili nel nuovo materiale Veganza, che offre un alto livello di comfort con le sue qualità simili alla pelle, con perforazione e trapuntatura evidente. Fiore all’occhiello della lista di optional è l’interno BMW Individual con elementi esclusivi, disponibile per la prima volta anche nella variante BMW Individual pelle Merino/lana cachemire.A complemento del controllo automatico della climatizzazione a quattro zone di serie con nuove bocchette di ventilazione a fessura c’è il riscaldamento del pannello per i braccioli nel rivestimento delle portiere e la console centrale. È incluso di serie anche il tetto panoramico fisso in vetro, significativamente più grande rispetto al modello uscente. Una nuova versione del tetto panoramico in vetro Sky Lounge e un meccanismo automatico delle portiere possono essere ordinati come optional.In Europa, la nuova BMW Serie 7 sarà lanciata esclusivamente sotto forma di BMW i7 xDrive60 puramente elettrica (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 19,6 – 18,4 kWh/100 km; emissioni CO2 0 g/km; cifre nel ciclo NEDC: -). L’i7 xDrive60 è alimentato da due motori elettrici che insieme sviluppano una potenza di 400 kW/544 CV, e vanta una serie di innovazioni che aumentano la sua autonomia a 590 – 625 chilometri (367 – 388 miglia) nel ciclo WLTP. Negli USA, in Cina e in altre regioni di vendita selezionate, dall’inizio delle vendite saranno offerti anche due modelli con un motore a benzina e tecnologia mild hybrid 48V. Il modello di punta qui sarà la BMW 760i xDrive (consumo di carburante combinato nel ciclo WLTP: 11,2 1/100 km [25,2 mpg imp]; emissioni CO2 255 g/km; cifre in ciclo NEDC: -) con il suo nuovo motore V8 da 400 kW/544 CV. Un motore diesel sei cilindri in linea che sviluppa 220 kW/300 CV nella BMW 740d xDrive (consumo di carburante combinato nel ciclo WLTP: 6,9 -5,9 litri per 100 chilometri [40,9 – 47,9 mpg imp]; emissioni di CO2 182 – 157 g/km; cifre in ciclo NEDC: -) sarà aggiunto al portfolio di propulsori disponibili in Europa nella primavera del 2023.Le versioni ibride plug-in della nuova BMW Serie 7 dovrebbero unirsi alla line-up in un ampio numero di mercati all’inizio del 2023. Come la BMW i7, presentano la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, che permette un aumento dell’autonomia elettrica fino a oltre 80 chilometri (50 miglia) nel ciclo WLTP. Ulteriori versioni della BMW i7 completamente elettrica saranno introdotte in una fase successiva. Includeranno la futura Range-Topper, la BMW i7 M70 xDrive (consumo elettrico combinato nel ciclo WLTP: 26,4 – 21,2 kWh/100 km; emissioni CO2 0 g/km; cifre nel ciclo NEDC: -) che sviluppa 485 kW/660 CV. (Le cifre di potenza e consumo energetico per la BMW i7 M70 xDrive sono valori previsti in base all’attuale stadio di sviluppo dell’auto e includono un incremento temporaneo).La tecnologia del telaio della nuova BMW Serie 7 include diverse innovazioni che la aiutano a raggiungere l’equilibrio tra dinamica di guida e comfort di viaggio, caratteristico di questo modello. A fornire la base ideale è un aumento della rigidità della carrozzeria rispetto al modello precedente, oltre a carreggiate e ruote più grandi. Sono stati apportati miglioramenti mirati sia alla sospensione pneumatica a due assi montata di serie che all’Integral Active Steering opzionale.La funzione di stabilizzazione attiva del rollio, inclusa come parte dell’optional Executive Drive Pro, ora utilizza un motore elettrico 48 V. Oltre a ridurre i movimenti di rollio causati dai dossi su un lato dell’auto, la nuova funzione Active Roll Comfort regola anche attivamente l’altezza della carrozzeria sul lato corrispondente del veicolo. La limitazione dello slittamento delle ruote in prossimità dell’attuatore assicura input correttivi ancora più rapidi e precisi in situazioni di guida impegnative. L’ultima generazione del sistema di frenata integrato funziona ora con una precisione ancora maggiore, assicurando maneggevolezza e un’eccellente sensibilità del pedale ogni volta che il guidatore frena.La più grande selezione di sistemi di guida e parcheggio automatizzati mai offerta per un modello BMW è disponibile con la nuova BMW Serie 7. Il suo toolkit tecnologico innovativo getta le basi sia per l’eccezionale funzionalità di tutti i sistemi attuali sia per l’implementazione di funzioni di guida automatizzata di livello 3 a medio termine. La combinazione di Active Cruise Control con funzione Stop&Go e l’Assistente di sterzo e controllo della corsia offre un’esperienza particolarmente intensa di guida automatizzata. L’Automatic Speed Limit Assist, la funzione di monitoraggio del percorso, il riconoscimento dei semafori e l’Active Navigation permettono di adattare la velocità dell’auto e i movimenti dello sterzo in modo estremamente preciso rispetto alla dinamica di strada in corso.Sui modelli dotati di Parking Assistant Professional, l’Assistente alla retromarcia può ora eseguire movimenti di sterzata per distanze fino a 200 metri. L’Assistente di Manovra aiuta il guidatore in misura ancora maggiore. Su percorsi di manovra pre-memorizzati, questo sistema esegue automaticamente tutti i compiti richiesti, controllando l’acceleratore, i freni e lo sterzo oltre a cambiare marcia per andare avanti o indietro. La funzione di controllo remoto – che dovrebbe essere disponibile dalla primavera del 2023 – permetterà al guidatore di controllare il parcheggio e le manovre automatizzate dall’esterno del veicolo attraverso lo smartphone.La nuova esperienza multisensoriale BMW iDrive, inclusa in dotazione standard nella nuova BMW Serie 7, permette ai guidatori di godere di un controllo intuitivo e multimodale del veicolo, della navigazione e della guida, e anche di usare i servizi digitali. Si basa sul software BMW Operating System 8 di ultima generazione che è orientato principalmente all’interazione tramite il controllo tattile e vocale. Oltre al BMW Curved Display e alla BMW Interaction Bar, il BMW Head-Up Display di ultima generazione, anch’esso in dotazione standard, e la funzione opzionale Augmented View – ora mostrata per la prima volta nel display informativo dietro il volante – forniscono esattamente le informazioni giuste e una guida ottimale in tutti i contesti.I nuovi My Modes creano un’interazione onnicomprensiva di funzioni del veicolo, display e ambiente interno. La Modalità Expressive e la Modalità Relax possono essere sperimentate per la prima volta nella nuova BMW Serie 7, così come la Modalità Theatre e la Modalità Digital Art opzionali (disponibili dalla primavera 2023). Il BMW Intelligent Personal Assistant è dotato di ulteriori abilità e può assumere l’aspetto di circa 20 icone diverse nella nuova BMW Serie 7. Il sistema di navigazione BMW Maps offre ai guidatori della BMW i7 una funzionalità migliorata per quanto riguarda la pianificazione di percorsi ottimizzati per la ricarica.Le unità di controllo Touch Command nelle portiere ora permettono anche ai passeggeri dei sedili posteriori di telefonare attraverso il sistema audio dell’auto. La Personal eSIM integra completamente la nuova BMW Serie 7 nell’ecosistema digitale del cliente. La nuova BMW Digital Key Plus, che funziona tramite la tecnologia radio a banda ultralarga (UWB) potenziata per garantire la sicurezza, trasforma un iPhone Apple in una chiave a pieno titolo.