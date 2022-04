Oggi il ballottaggio tra Macron e Le Pen

Circa 48,7 milioni di francesi saranno chiamati a scegliere, così come già nel 2017, tra due candidati dai programmi radicalmente opposti

PARIGI - Aprono i seggi elettorali per la sfida tra il presidente uscente e la leader di estrema destra del Rassemblement national.I seggi si sono aperti oggi in alcuni territori d'Oltremare: ad aprire le danze è stata la collettività di Saint-Pierre-et-Miquelon, nell'Oceano Atlantico, alle 8 locali, le 12 a Parigi.Nella Francia metropolitana i seggi apriranno oggi alle 8: fino alle 20 di oggi non potranno essere pubblicate interviste, sondaggi o altri pronostici.Circa 48,7 milioni di francesi saranno chiamati a scegliere, così come già nel 2017, tra due candidati dai programmi radicalmente opposti che sembrano più che mai incarnare due Paesi diversi.Al primo turno, Macron aveva ricevuto il 27,8% delle preferenze, mentre il 23,1% aveva votato per Le Pen.