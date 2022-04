Oltre Sport: il 10 aprile sfida al PalaPoli di Molfetta con l’Aias Pegaso Matera

MOLFETTA - Un altro piccolo, ma al contempo decisivo sforzo per centrare aritmeticamente la qualificazione alle Final Four di metà maggio a Jesolo per l’assegnazione dello scudetto. E’ l’obiettivo che anima l’Asd Oltre Sport a pochi giorni dall’incontro casalingo di domenica 10 aprile con l’Aias Pegaso Matera, terzo match del proprio cammino nel campionato nazionale di powerchair football, in programma sul rettangolo del PalaPoli di Molfetta con inizio alle ore 12,00. Alla compagine guidata da Carlo Impera, reduce da due rotonde vittorie sulla Salento Wolves, basta infatti soltanto un punto per garantirsi la partecipazione alla trasferta veneta in cui sarà messo in palio il titolo tricolore.

“Nelle ultime settimane i ragazzi hanno continuato a lavorare in maniera costante e scrupolosa – commenta il presidente Sante Varnavà - . Il traguardo della Final Four è ormai dietro l’angolo, ma l’umiltà e lo spirito di sacrificio che contraddistingue la nostra attività da quattro anni a questa parte non deve mai mancare. Quella di domenica sarà l’ultima tappa “casalinga” ufficiale prima della partenza di Jesolo e mi auguro che ci sia una buona cornice di sportivi e appassionati a sostenerci, come già accaduto nella gara col Lecce”.

“Ci stiamo preparando bene per domenica, anche se non nego che lo sguardo sia rivolto già in prospettiva alle finali di Jesolo – aggiunge mister Impera - . Contro il Matera, squadra di recente costituzione che ha tanta voglia di crescere ed imparare, abbiamo intenzione di concedere il meritato spazio anche a chi ha giocato meno nelle precedenti sfide. E’ fondamentale ruotare gli effettivi affinché ogni nostro atleta si senta pienamente coinvolto proseguendo nel cammino di crescita individuale e collettivo”.

L’incontro Oltre Sport – Aias Pegaso Matera sarà articolato in due tempi da 20’ ciascuno, con un intervallo di 10’. L’accesso al PalaPoli sarà gratuito, con obbligo di mascherina FFP2 e green pass rafforzato.