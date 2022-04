Scherma. Qualificazioni Coppa Italia. Podio per il materano Domenico Di Giorgio

(Foto: Domenico Di Giorgio è il secondo da destra)

- Matera. Sport materano in primo piano. E il merito, stavolta, è della scherma, una delle discipline più di nicchia ma, pure, di maggiore e di più venerata tradizione olimpionica.Alla prova delle qualificazioni di Coppa Italia Assoluti, nella mattinata di ieri, presso il “Pala Martino” di Bari, per l’ultima delle fasi di selezione regionale (Puglia e Basilicata), è stato, infatti, Domenico Di Giorgio, schermidore materano, classe 1973, a raggiungere il terzo dei podi in palio per la specialità della Spada maschile.Un risultato che, di certo, dà lustro all’antica cittadina lucana, ma che è anche un momento d’orgoglio per il “Circolo Schermistico Matera”, sulle cui pedane avvengono gli allenamenti settimanali di Di Giorgio.Ad attendere l’atleta della città dei Sassi, quarto nella classifica finale regionale, è ora l’appuntamento nazionale del 6 di Maggio, ad Ancona.