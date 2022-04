25 anni fa nasceva la Classe A

All’inizio ci sono due show car: nel 1993 e nel 1994, la Vision A 93 e lo Studio A da essa derivato, che anticipano al pubblico il nuovo concept con cui Mercedes-Benz entra in un inedito segmento per la Casa di Stoccarda. Entrambe le concept car portano direttamente alla Classe A (modello serie 168), che viene presentata nel 1997 e prodotta fino al 2005. Oltre 1,1 milioni di clienti scelgono questa Mercedes-Benz durante il suo ciclo vita.

Con la première del 1997, Mercedes dà inizio anche ad una lunga storia di successo. L’attuale Classe A della serie 177 è già la quarta generazione della compatta della Stella. La prima Classe A fu un’importante protagonista dell’offensiva di prodotto alla fine degli anni ’90. Da allora, il marchio ha fissato ripetutamente nuovi standard in questo segmento di mercato e lo ha aperto in misura considerevole attraverso modelli di altrettanto successo sulla stessa piattaforma tecnica, come la Classe B, CLA, GLA e GLB.

Apertura della gamma verso il basso

Per molti decenni le autovetture Mercedes-Benz appartenevano esclusivamente al segmento del lusso e alla classe dirigente. Il primo, importante cambiamento si è avuto nel 1982 con il lancio della 190/190 E (W 201), una berlina compatta con la quale il marchio ha esteso il suo portafoglio verso il basso. Qualche anno dopo, a partire dal 1996, il Marchio lancia la sua offensiva con nuovi prodotti: debuttano la SLK Roadster (serie 170), la Classe A, il SUV Classe M (serie 163) e la CLK coupé e cabriolet (entrambe serie 208). Parallelamente, Mercedes-Benz rinnova le gamme di Classe C, Classe E, Classe S, CL Coupé, SL e Classe G nei loro rispettivi cicli vita. Di conseguenza, il marchio è più ampio e più attraente che mai sul mercato.

Le prime versioni della concept car Vision A 93 vengono sviluppate a partire dal 1991. Fa scalpore al Salone internazionale dell’automobile (IAA) di Francoforte sul Meno nel settembre 1993: il pubblico ne è molto colpito. Anche se per la prima mondiale della Classe A al Salone di Ginevra (dal 6 al 16 marzo 1997) subirà alcune modifiche, lo straordinario concept di base è sempre riconoscibile. La lunghezza complessiva è di soli 3.350 millimetri, alla pari di una city car a quattro posti. Nel 1994, lo Studio A mostrava già un design vicino al veicolo di produzione con elementi come la linea di cintura che sale verso il montante C. La lunghezza aumenta di 225 millimetri rispetto alla Vision A 93 ed è ora di 3.575 millimetri.

Sicurezza al livello della Mercedes-Benz Classe E

La Classe A non è soltanto la prima autovettura Mercedes-Benz di serie con trazione anteriore, ma stabilisce anche degli standard in termini di sicurezza passiva nel suo segmento di mercato: un pianale a sandwich unico nel suo genere porta a un livello di sicurezza finora sconosciuto in questa classe di veicoli. Il motore, la trasmissione e gli assi sono situati davanti e sotto il pavimento del veicolo. La batteria, il sistema di scarico e il serbatoio del carburante sono posizionati in modo sicuro nel composito brevettato (brevetto DE 44 44 00 132 C1) di travi longitudinali e trasversali. La costruzione a sandwich offre inoltre agli occupanti un alto livello di protezione negli incidenti frontali e laterali. In caso di un violento impatto frontale, l’unità motore-trasmissione, che è installata ad angolo, scivola sotto l’abitacolo. La sicurezza passiva della Classe A raggiunge così il livello della Classe E.

Poco dopo l’inizio della produzione, nell’ottobre 1997, ci fu un evento che segnò la storia di questa vettura: durante una prova di guida non standardizzata (“test dell’alce”) in Svezia, una Classe A si ribalta. Mercedes-Benz risponde equipaggiando tutti i veicoli della serie con il sistema elettronico di stabilità ESP® e il sistema di assistenza automatica alla frenata BAS di serie. Inoltre, viene adottato un assetto molle/ammortizzatori più solido, completato da un abbassamento della carrozzeria e da pneumatici della misura 195/50 R 15 invece della dimensione originale 175/65 R 15. Tutti i 18.000 veicoli già consegnati vengono convertiti gratuitamente per i clienti. Con l’ESP®, il BAS, gli airbag e gli airbag laterali nelle porte anteriori, i pretensionatori e i limitatori di forza delle cinture di sicurezza, la Classe A è meglio equipaggiata di qualsiasi altro veicolo del segmento e apre la strada a una diffusione su scala industriale di questi sistemi di sicurezza attiva, soprattutto nei veicoli più piccoli.

Un concept di spazio variabile

Grazie al doppio pavimento, gli occupanti della Classe A siedono relativamente in alto, ciò facilita l’accesso a bordo. A questo si aggiunge la spaziosità di una station wagon di medie dimensioni a cinque porte. Il sedile posteriore può essere spostato o rimosso. Come optional, il sedile del passeggero può essere rimosso in pochi semplici passi. In totale sono possibili 72 diverse disposizioni dei posti a sedere. Il pavimento piatto del vano di carico e l’ampio portellone posteriore, combinato con una soglia di carico bassa, facilitano il carico e lo scarico di questa Classe A con un carattere da monovolume. Un optional particolarmente apprezzato fu il tetto scorrevole a lamelle insolitamente grande. Per la prima volta in una grande serie Mercedes-Benz, i parafanghi anteriori sono in plastica, così come il portellone posteriore. Il peso del veicolo è di soli 1.000 chilogrammi. La Classe A presentata a Ginevra nel 2001 offre ancora più spazio interno con un passo allungato di 170 millimetri. Questo miracolo di spazio con l’abitabilità di una berlina di lusso è apprezzato anche da numerose compagnie di taxi.

Nuovi motori a benzina e diesel da zero

Il principio del sandwich richiede la progettazione di una generazione di nuovi motori a quattro cilindri. Inizialmente, i due motori a benzina della serie M 166 saranno offerti nei modelli A 140 e A 160. I motori diesel della serie OM 668 seguirono già nel 1998. Con un consumo di carburante di 4,5 e 4,9 litri rispettivamente (consumo totale NEDC), i modelli diesel A 160 CDI e A 170 CDI sono particolarmente efficienti. Questi motori turbodiesel sono tra i primi a disporre della tecnologia common-rail sviluppata da Mercedes-Benz insieme a Bosch. L’istituto “Öko-Trend” di Wuppertal assegna alla A 160 CDI il titolo di “auto più ecologica della Germania”.

Lo spettro di potenza dei quattro motori varia inizialmente da 44 kW (60 CV) a 75 kW (102 CV). Nel 1999, la A 190 con 82 kW (125 CV) divenne la Classe A più potente, prima che la A 210 EVOLUTION con 103 kW (140 CV) ed elementi AMG prendesse il primo posto nella serie di modelli nel 2002. Raggiunge una velocità massima di 203 km/h, scattando da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. Ci fu anche una versione elettrica della Classe A con batterie al sodio cloruro di nichel alloggiate nel pavimento a sandwich non destinata alla produzione in serie.

Nel 2001 arriva un aggiornamento completo del modello. Ingegneri e designer adattano 980 componenti e dotano la Classe A, tra l’altro, di un ESP® di quarta generazione e di un assistente alla frenata idraulico ancora più potente.

Il pubblico ha accolto con rande entusiasmo la Mercedes-Benz Classe A. Dal 1997 fino all’aggiornamento del modello del 2001, vengono vendute 550.000 unità della prima generazione. La serie di 168 modelli ha superato la soglia del milione nel 2003. Viene costruita negli stabilimenti di Rastatt e – fino al 2005 – di Juiz de Fora. Un totale di 1.159.321 veicoli vengono costruiti fino all’arrivo dalla seconda generazione (serie 169) che viene presentata nel 2004. Anch’essa basata su un pianale a sandwich conquista un successo milionario.

2012: con un concept completamente nuovo arriva la nuova Classe A (serie 176)

La terza generazione della serie 176 appare nel 2012. È completamente ridisegnata e segue una filosofia diversa, più sportiva, con un baricentro del veicolo più basso. Con questo e anche con il suo design dinamico, conquista in breve tempo nuovi gruppi di acquirenti più giovani. Viene costruita fino al 2018. Poi Mercedes-Benz presenta la serie 177, che da allora è in produzione e a sua volta stabilisce degli standard, ad esempio con la prima mondiale del sistema multimediale MBUX, e raggiunge anche dei record di vendita. Perché è questo che accomuna tutte e quattro le generazioni della Classe A: il successo di Mercedes-Benz nella classe delle compatte