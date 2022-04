UDINE - L'incidente si è verificato tra Cavazzo Carnico e Tolmezzo. L'impatto è stato molto violento ed ha completamente distrutto le due auto, una station wagon e una Fiat 500L seminando detriti per decine di metri. Nonostante i tempestivi soccorsi per i 3 occupanti delle auto, un uomo e due donne, non c’è stato nulla da fare.La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia: ancora in corso il recupero dei corpi rimasti incastrati tra le lamiere.Oltre al personale sanitario sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri di Tolmezzo.