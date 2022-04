Serie B: il Lecce gioca a Vicenza

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Vicenza l’allenatore Francesco Baldini dovrà rinunciare a Bikel e Greco infortunati. Sulle fasce Cavion e Maggio. Trequartista Ranocchia. In avanti Giacomelli e Diaw. Arbitrerà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Nella trentasettesima giornata di Serie B il Lecce sfiderà domani alle 14 al “Menti” il Vicenza. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I veneti cercheranno un successo per avvicinarsi alla zona play out. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per ottenere la promozione diretta in Serie A.