Sostegno al pagamento del canone di locazione per coloro che hanno subito perdite economiche a causa del covid: online l’elenco dei beneficiari

“Ad esito dell’istruttoria svolta dalla commissione incaricata, quarantasei famiglie baresi riceveranno un aiuto economico - commenta l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola -. Ancora una volta, grazie all’impiego di fondi regionali dedicati, saremo in grado di garantire un supporto a tutti quei cittadini che, colpiti duramente dall’emergenza covid, hanno dovuto sopportare gravi perdite economiche. Sebbene si tratti di un piccolo contributo a carattere straordinario, crediamo che, assieme alle altre misure già esistenti, come la morosità incolpevole, possa servire a contrastare l’aggravarsi dell’emergenza abitativa. Quest’anno, inoltre, i fondi disponibili per questa misura sono quasi raddoppiati, passando dai 200mila dello scorso anno a 350mila euro. Il nostro obiettivo è e resta quello di evitare che decine di nuclei familiari possano rischiare di perdere il tetto.



Le eventuali risorse economiche residuali saranno riutilizzate nell’ambito dell’istituenda Agenzia sociale per la casa in modo da sostenere nuclei familiari in difficoltà, evitando loro sfratti o procedure esecutive particolarmente dannose”.



L’erogazione dei contributi, che avverrà mediante bonifico, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione, peraltro già richiesti all'atto di approvazione dell'elenco.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono stati istituiti i seguenti contatti:

• mail

• tel. 324 8191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. L’erogazione dei contributi, che avverrà mediante bonifico, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione, peraltro già richiesti all'atto di approvazione dell'elenco.Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono stati istituiti i seguenti contatti:• mail barifitti2021@gmail.com • tel. 324 8191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

BARI - La ripartizione Patrimonio rende noto che è in pubblicazione da questa mattina sul sito istituzionale del Comune, a questo link , l’elenco dei soggetti beneficiari e quello dei non ammessi al contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione previsto per quanti, in ragione dell’emergenza Covid-19, abbiano subito una perdita del reddito ai fini Irpef superiore al 25%.