Spari nella metropolitana di New York: 13 feriti

NEW YORK - Sono 13 le persone ferite durante la sparatoria avvenuta stamani nella stazione della metro della linea N sulla 36ma strada, nel quartiere di Brooklyn. I feriti sono stati trasportati al Maimonides Medical Center, al Kings County Hospital e in altri ospedali dell’area. Una verserebbe in condizioni critiche secondo alcuni testimoni raggiunti da CNN.E' stata invece smentita dalla polizia la presenza di altri ordigni inesplosi.L’autore della sparatoria, secondo le prime indagini, potrebbe essere un afroamericano che indossava un gilet tipico degli impiegati del settore edile.