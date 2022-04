Strage del Mottarone: la Cassazione annulla i domiciliari per gli indagati

Atti inviati al Riesame per un nuovo giudizio

TORINO - La misura era scattata lo scorso ottobre per il gestore della funivia eil direttore d'esercizio, a processo per la strage in cui persero la vita 14 persone. Stamani con un provvedimento depositato la Cassazione ha annullato la decisione del Riesame nei confronti di Enrico Perocchio, il direttore di esercizio della funivia, limitatamente alla scelta della misura, mentre non si è pronunciata sulle esigenze cautelari e sul quadro indiziario che quindi sono confermati.Nei confronti di Luigi Nerini, il titolare della concessione dell'impianto, la Suprema Corte ha invece annullato l'intero provvedimento del Riesame di Torino. Ora per capire quale sia il punto o i punti da rivalutare, si attendono le motivazioni.