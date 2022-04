Palazzo BN: riapre il rooftop con vista sul barocco leccese

Venerdì 22 aprile si comincia con 'Gli avvocati divorzisti'

LECCE – Le giornate si allungano, la temperatura si alza e si avvicina la bella stagione. Se non vi bastano questi motivi per sorridere, ve ne diamo un altro: da questa settimana riapre la terrazza del Palazzo BN, il tempio del lusso nel cuore del centro di Lecce.Il Roof Garden di Palazzo BN non è solo una terrazza, bensì un giardino pensile unico nel suo genere in tutto il Sud Italia. È il punto di vista più bello sul Barocco leccese. È fruibile dagli ospiti del Palazzo, ma anche da tutti i cittadini per feste, eventi privati. Il Lounge Bar, che prevede la partnership con un brand internazionale, offre la possibilità di gustare un delizioso aperitivo sul tetto di un palazzo storico. Una vista panoramica sulla città di Lecce, un vero e proprio parco urbano a due passi da piazza Sant’Oronzo.Una riapertura all’insegna della musica quella della terrazza di Palazzo BN: venerdì 22, infatti, a partire dalle 18.30, la serata sarà animata da “Gli Avvocati Divorzisti”, il talentuoso ensemble formato da Carlo Adamo, Dario Ancona, Ruggero Bondi e Francesco Manni. Un repertorio che spazia dal cantautorato raffinato agli scheletri nell’autoradio e che sarà arricchito dal dj set di Marcello Maggiore.Si tratta solo del primo degli appuntamenti musicali che troveranno la loro giusta cornice nella terrazza di Palazzo BN: ogni giovedì sul tetto del luxury hotel leccese ci sarà una serata live all’insegna del jazz, mentre tutti i venerdì è previsto l’appuntamento con i Friday Social Club, dedicati alla musica italiana dal vivo.Per info contattare il numero 0832.408721.Sull’area dove adesso si erge l’hotel, nel XVI sorgeva un palazzo di giustizia, poi nel 1755 il Palazzo della Regia Udienza. Al 1902 risale la volontà di costruire una struttura dove ospitare la succursale leccese del Banco di Napoli, che sarà inaugurata solo nel 1930; il palazzo, di stile eclettico tardo ottocentesco, rimarrà inutilizzato dal 2009, per un cambio sede dell’istituto bancario.Dopo dieci anni di inattività a rilevare l’edificio è l’imprenditore italo-svizzero Renè De Picciotto, che ne intravede le potenzialità trasformandolo in un hotel con 13 appartamenti di lusso e con un’offerta gastronomica declinata in tre ristoranti e un roof garden. La genialità è rappresentata dalla valorizzazione degli elementi preesistenti: le casseforti diventano così elementi d’arredo, il bancone in marmo ospita ora il Banco Lounge Bar, e l’area fitness BN Wellness è situata in quelli che erano i vecchi caveaux.