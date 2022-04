Studentesse Usa stuprate a Firenze, carabiniere condannato con pena ridotta

FIRENZE - La Cassazione ha condannato in via definitiva l'ex militare accusato di aver abusato una studentessa statunitense nel 2017. La Suprema Corte ha ridotto all'ex appuntato dei carabinieri, Marco Camuffo, la condanna di due mesi rispetto al verdetto della Corte di appello di Firenze.Per l'ex militare la sentenza è definitiva. Per Costa la Corte ha ridotto la pena "concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante". I giudici hanno anche riformato la sentenza di primo grado in relazione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo per l'ex militare l'interdizione temporanea per 5 anni.La procura generale di Firenze aveva chiesto la conferma della condanna del tribunale per l'ex carabiniere Pietro Costa. Stessa cosa avevano fatto le parti civili, tra cui i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Gabriele Zanobini, il Comune di Firenze e il ministero della Difesa. Il collegio difensivo di Costa aveva chiesto invece l'assoluzione. Pietro Costa era imputato per i presunti abusi verso una delle due giovani. Nel novembre del 2021 entrambi i carabinieri sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a 5 mesi per reati militari.