Covid Puglia: +8.887 casi e 20 decessi. Tasso sale al 21,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 8.887 nuovi casi di Covid-19 su 40.812 test giornalieri (incidenza del 21,77%) e 20 decessi.I nuovi casi sono distribuiti: in provincia di Bari 3.092, nella provincia Bat 510, in quella di Brindisi 1.039, in quella di Foggia 1.089, nel Leccese 1.681 e in provincia di Taranto 1.356.Sono residenti fuori regione altre 91 persone contagiate. Mentre per altre 29 non è nota la provincia di appartenenza. Delle 101.417 persone attualmente positive 587 sono ricoverate in area non critica (ieri 607) e 39 in terapia intensiva (ieri 35).