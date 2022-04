Tennis, Montecarlo: trionfa il greco Tsitsipas

(via Monte Carlo-Masters fb)





Questi tennisti hanno vinto due volte a Montecarlo nella loro carriera di tennisti come Tsitsipas. Nella prima semifinale a Montecarlo Davidovich Fokina vince 6-4 6-7 6-3 con il bulgaro Grigor Dimitrov. Nella seconda semifinale Tsitsipas supera 6-4 6-2 il tedesco Alexander Zverev.

- Il greco Stefanos Tsitsipas vince il torneo di tennis di Montecarlo. Supera in finale 6-3 7-6 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ottavo successo in carriera in un torneo ATP per il greco. Tsitsipas vinse questo torneo anche nel 2021. Il greco raggiunge come successi lo spagnolo Rafael Nadal l’altro spagnolo Juan Carlos Ferrero l’austriaco Thomas Muster e lo svedese Bjorn Borg.