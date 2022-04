AMPEZZO (UD) - Un 21enne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'atterraggio sbagliato nei pressi della pista di Ampezzo, in Friuli-Venezia Giulia.La causa del violento impatto al suolo del primo mezzo, quello alla cui guida c’era il ventunenne, è dovuta, molto probabilmente, a un errore tecnico commesso in fase di atterraggio. Il deltaplano del giovane è atterrato nel greto di un torrente.Il padre, che si trovava su un altro deltaplano, ha riportato diverse contusioni.