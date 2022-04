Ucraina: scaduto l'ultimatum per la resa dei difensori di Mariupol

KIEV - Le forze russe chiedono ai militari ucraini, asserragliati nell'acciaieria Azovstal e rimasti senza cibo e acqua, di arrendersi per aver salva la vita, ma nessun segnale arriva dallo stabilimento siderurgico.La resa totale degli ucraini, che potrebbe avvenire da un giorno all'altro, sarebbe la prima vera svolta nell'invasione, ma potrebbe anche costituire una pietra tombale sui tentativi di trovare una soluzione diplomatica.l'ha detto in modo chiaro: se ci distruggerete a Mariupol i negoziati salteranno. Si comincia a temere anche per l'arrivo dei rinforzi con la notizia, sempre da Mosca, che i russi hanno abbattuto vicino ad Odessa un cargo militare ucraino che trasportava le armi inviate dall'Occidente.Il Consiglio di Difesa ucraino ha definito un 'falso' l'annuncio di Mosca della presa di Mariupol. "Il ministero della Difesa russo sta diffondendo una falsa notizia, sostenendo che il suo esercito ha ripulito Mariupol dai combattenti del reggimento Azov", informa su Telegram il Centro ucraino anti-disinformazione. "Le forze ucraine continuano a difendere Mariupol ma il ministero della Difesa russo ha già riferito che l'intera città di Mariupol è stata completamente ripulita dai militanti Azov, dai mercenari stranieri e dalle forze armate. Vi avvertiamo: questa è una fake news!".A Kiev intanto tornano a suonare le sirene antiaeree ed alcune esplosioni sono state udite questa mattina nella capitale ucraina Kiev: lo riporta la Bbc."La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio. Non uccidono soldati, uccidono civili". Lo ha detto il presidente ucraino, in un'intervista alla Cnn che andrà in onda in versione integrale alle 9 di domenica (le 15 in Italia). "Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno", ha detto ancora Zelensky nelle anticipazioni trasmesse dalla all news americana.