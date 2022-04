Twitter cerca di respingere gli assalti di Elon Musk

Il Ceo di Tesla e SpaceX vuole comprare tutta la società e giovedi aveva offerto 54,20 dollari per ogni azione del social network. Il consiglio di amministrazione di Twitter ha varato peró alcune regole per ostacolare possibili "acquisizioni ostili".Il social infatti sarebbe pronto ad adottare la cosiddetta Poison Pill, un’opzione pensata per “ridurre la possibilità che qualsiasi entità, persona o gruppo prenda il controllo di Twitter accumulando azioni sul mercato senza pagare a tutti gli azionisti un premio adeguato o dando al consiglio di Amministrazione tempo sufficiente per prendere decisioni informate”.Il piano prevede che gli azionisti possano acquistare azioni aggiuntive a un prezzo di favore e scatta nel momento in cui qualcuno acquisisce (o prova ad acquisire) il controllo di più del 15% del pacchetto azionario.Se ciò accadesse, per tutti gli azionisti scatterebbe il diritto a essere in qualche modo rimborsati o favoriti nell'acquisto di ulteriori quote.