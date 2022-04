Ucraina, al via indagine su 4.468 presunti crimini di guerra russi

KIEV – Al via nel paese sotto assedio russo le indagini su 4.468 presunti crimini di guerra russi dopo che l’orrore delle recenti atrocità commesse nella città ucraina di Bucha è venuto alla luce.Secondo i dati diffusi dall’ufficio del pubblico ministero, un totale di 4.468 potenziali crimini di guerra sono stati elencati come sotto inchiesta a partire da ieri, una cifra che cresce di centinaia ogni giorno.Il procuratore generale ucraino,, ha descritto le città che circondano Kiev recentemente liberate come una “regione torturata dall’inferno” e ha promesso di “punire gli inumani che l’hanno organizzata sulla nostra terra” in una conferenza stampa tenuta a Bucha.