Ucraina, Lavrov: "Paesi Nato fanno di tutto per impedire accordi con Kiev"

MOSCA - Il ministro degli Esteri russo ha commentato con alcuni media cinesi la situazione in Ucraina e il procedere dei negoziati tra Mosca e Kiev. Il funzionario ha dichiarato: "La Russia é favorevole al proseguimento dei colloqui, anche se non stanno andando bene".Lavrov, in una intervista all’agenzia di stampa cinese Xinhua, ha chiarito che lo stop alle sanzioni contro la Russia fa parte dei negoziati in corso.Intanto a Popasna riferiti spari a due autobus che portavano in salvo civili. Un caccia ucraino ha colpito con 2 missili un villaggio russo ai confini con l’Ucraina: l’onda d’urto ha danneggiato impianti usati per il carico di petrolio.