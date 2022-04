San Ferdinando di Puglia, Camporeale: "Patto del rispetto per tutti i candidati"

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) - A San Ferdinando di Puglia la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di giugno sta per entrare nel vivo e produrrà la democratica selezione della classe dirigente che governerà la città. Una buona proposta per tutte le liste arriva dalla candidata sindaca di Città Futura Arianna Camporeale, l'impegno di tutti i candidati sindaci e delle liste di aspiranti consiglieri comunali deve essere quello di affrontare le prossime settimane nel rispetto reciproco e con la massima attenzione al confronto sui temi di interesse cittadino.Un patto con diversi punti importanti,un impegno imprescindibile, che inizia dal confronto: esistono temi, punti di vista e le relative ragioni, da esporre con pari dignità: non esiste chi ha ragione e per affermarlo intende alzare i toni. A decidere sarà l'elettorato. Dalla comunicazione sociale e reale, il dialogo diretto o a distanza tra candidati sia espresso con educazione, usando un linguaggio sobrio, corretto e rispettoso, mai violento o di istigazione all'odio. Ciò valga tanto nelle uscite social e sul web, quanto in quelle di persona. Nessun candidato risponderà sui profili degli altri concorrenti ed è responsabile anche dei contenuti non propri ma condivisi."Nella privacy – rimarca Arianna Camporeale-sono da evitare riferimenti a questioni personali di ciascun candidato, lavorative e familiari che non siano funzionali alla trattazione di temi programmatici. Proporrò ai candidati sindaci che non verranno utilizzati epiteti, soprannomi, aggettivi oltraggiosi e lesivi della dignità o della moralità dei candidati, né nominando l'avversario, né alludendo. Infine, -continua Camporeale- ciascun candidato si impegna, oltre le prescrizioni normative, ad esibire e pubblicare il proprio casellario giudiziale. Oggi e domani, la cittadinanza sarà grata. Condividiamolo e firmiamolo tutti". Con la speranza che questa proposta della candidata di Città Futura venga condivisa da tutti i candidati sindaci ed i partiti e movimenti politici della Città.