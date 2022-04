Violenta tempesta in Georgia e Texas: due morti e diversi feriti

DALLAS - Una tempesta ha colpito i due Stati Usa, uccidendo due persone e ferendone decine. Le autorità hanno avvertito che le condizioni meteorologiche potrebbero anche peggiorare nei prossimi giorni. In Texas oltre 50mila tra case e aziende sono rimaste senza elettricità.Una donna ha perso la vita a Pembroke, in Georgia, dove un sospetto tornado ha divelto parte del tetto del tribunale della contea di Bryan, mentre nel Texas orientale, WM Soloman, 71 anni, è morto quando i venti di tempesta hanno fatto cadere un albero sulla sua casa a Whitehouse, circa 160 chilometri a sud-est di Dallas.La minaccia di criticità meteo si sposta più a nord oggi, con possibili forti tempeste in un’area che si estende dall’Alabama occidentale all’estremità occidentale delle Carolina. Più di 10 milioni di persone nelle aree metropolitane tra cui Atlanta, Birmingham e Chattanooga, nel Tennessee, saranno a rischio, ha affermato lo Storm Prediction Center.