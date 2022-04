Zelensky: "Bene le sanzioni, ma non sono abbastanza"

(via Zelensky Instagram)





Il chiaro riferimento è alla città di Mariupol, assediata da oltre un mese, che "al momento è l'inferno", ha continuato, "Non riusciranno a nascondere migliaia di persone. Il mondo ha visto la vera situazione. E' stato visto ciò che è stato fatto all'Ucraina".

Il presidente ucraino commenta il nuovo pacchetto di misure contro la Russia decise dai Paesi occidentali, ma chiede misure più incisive "o la Russia lo considererà come un permesso di attaccare ancora". Intanto l'esercito russo si riorganizza per una nuova offensiva e punta al Donbass."Ho tre richieste oggi per il Consiglio atlantico: armi, armi, armi", ha detto anche il ministro degli Esteri ucrainoal Consiglio atlantico."Se non c'è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c'è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso ad andare oltre. Un permesso ad attaccare. Un permesso ad avviare una nuova sanguinosa ondata nel Donbass", ha dichiarato il presidente ucrainoin un video di questa notteIl leader ucraino quindi pensa al futuro, che per essere possibile deve inevitabilmente passare per una ripresa economica: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare", ha detto, mantenendo però il dito puntato contro Mosca che, ha insistito, non vuole che nulla venga visto prima che prendano il controllo della città, prima che la ripuliscano".