Vladislav Avayev trovato morto

Vladislav Avayev, ex funzionario del Cremlino ed ex vice presidente di Gazprombank, è stato trovato morto nella propria abitazione insieme a sua moglie e sua figlia per colpi d'arma da fuoco. A fare la tragica scoperta è stata la figlia maggiore della coppia. La polizia ipotizza che possa essersi trattato di omicidio-suicidio, in quanto gli agenti una volta giunti sul luogo del delitto hanno trovato l'abitazione chiusa dall'interno, ma nessuna delle ipotesi è stata esclusa al momento.